"تعلق بالشباك".. العثور على الغريق الثانى فى شاطئ بورسعيد

استخرج رجال الإنقاذ النهري التابعون لمديرية أمن بورسعيد، اليوم الثلاثاء، جثمان الطفل الغريق الثاني الذي اختفى هو وآخر، بينما تم إنقاذ خمسة آخرين بينهم فتاة، بسبب ارتفاع الأمواج وحالة عدم الاستقرار الجوي التي شهدها البحر المتوسط، أمس.

وعثر الصيادون في ميناء الصيد ببورسعيد على الغريق الثاني على شاطئ بورسعيد، وذلك على مدخل قناة السويس، بعد أن تعلق بالشباك، خلال تكثيف إدارة الشاطئ من جهودها بالتعاون مع فريق الإنقاذ النهري.

وتواجد عدد كبير من أهالي الغريق من أبناء قرية البصراط بمحافظة المنزلة على الشاطئ، وتمكن الصيادون من العثور عليه قبل أن تجرفه المياه إلى أعماق قناة السويس.

كانت تلقت هيئة الإسعاف بلاغًا بالعثور على الجثمان، وتم على الفور الدفع بسيارة إسعاف، وتبين أن الغريق يدعى محمد محمد إبراهيم سليم ويبلغ من العمر 16 عامًا، وجار نقل الجثة لمشرحة مستشفى النصر، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا بالعثور على الغريق، وانتقل فريق من إدارة البحث الجنائي وجري اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وانتظار تصريح جهات التحقيق بالدفن.