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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 181 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في بني سويف

مضبوطات
مضبوطات

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بضرورة تكثيف الرقابة التموينية على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، والتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات والوزن القانوني، ومراجعة ماكينات الصرف للمخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وتابع حمادة راضي، رئيس مدينة الواسطى، الحملات الرقابية المكثفة على المخابز البلدية بنطاق المركز، والتي تنفذها إدارات وأجهزة التموين "تحت إشراف المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، بالتعاون مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المعنية.

وتم ضبط سيارة محملة بعدد 160 شيكارة دقيق مدعم زنة 50 كجم للجوال الواحد (ما يعادل 8 أطنان من الدقيق) ضمن حصص المخابز البلدية، وتم التحفظ على المضبوطات قبل بيعها بالسوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم تحرير محضرين لمسئولين عن مخابز بلدية لتجميع 21 شيكارة دقيق مدعم بغرض التربح، ليصبح إجمالي ما تم ضبطه 181 شيكارة دقيق مدعم، فيما تم تحرير عدة محاضر لمخالفات تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الرقابة التموينية السوق السوداء الوحدات المحلية بني سويف

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