أتلتيكو مدريد يسعى للتخلص من البرتغالي جواو فيليكس

أكدت تقارير صحفية، اليوم لثلاثاء، أن البرتغالي جواو فيليكس، لن يكون جزءًا من خطط أتلتيكو مدريد الإسباني للموسم المقبل 2023-2024.

ولعب جواو فيليكس معارًا في النصف الثاني من الموسم المنقضي لـ تشيلسي الإنجليزي.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن فيليكس تم استبعاده من الجلسة التدريبية الخاصة بالنادي المدريدي، وتحدث في نقاش كبير مع المدير الرياضي للنادي.

وأوضح التقرير، أن جواو فيليكس قدم مردودًا مخيبًا للآمال إلى حد ما بالنسبة لـ أتلتيكو مدريد، مقارنة بالاستثمار الضخم الذي ضخه النادي الإسباني للتعاقد معه قبل 4 أعوام.

وتعاقد أتلتيكو مدريد مع فيليكس، صيف عام 2019، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، مقابل 127 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن أتلتيكو مدريد سيدفع للتخلص من فيليكس، الذي أصبح غاضبًا بالفعل، بعدما منح النادي، القميص رقم 7 لـ أنطوان جريزمان زميله في الفريق، عوضًا عنه.

وذكر التقرير أن فيليكس تم إخباره بإكمال تدريباته مع شباب الأكاديمية بالنادي، الأمر الذي اعتبره إهانة تثير غضبه، وسببًا لإجراء مناقشة حادة مع أندريا بيرتا المدير الرياضي للنادي، إضافة لانقطاع العلاقة بينه وبين الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب الفريق، حيث لم يتحدثا أبدًا في الجلسة التدريبية استعدادًا للموسم الجديد.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت فيليكس البالغ من العمر 23 عامًا، بالانتقال لـ باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي، بطلب من المدرب الجديد للنادي الباريسي، الإسباني لويس إنريكي.