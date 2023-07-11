عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يكشف تفاصيل مبادرة "ابني أديبًا"

كشف عزوز عادل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل مبادرة "ابني أديبًا" التي أطلقتها التنسيقية وتستهدف الاهتمام بالنشء، وتعزيز الوعي المجتمعي والعمل الثقافي، والبعد عن السياسة أو أي توجه فكري.

وقال خلال لقائه على القناة الأولى، إن المبادرة تتضمن مجموعة من الأنشطة مثل الرسم والرسوم المتحركة والقراءة والكتابة القصصية، وهناك جزء خاص بالتكنولوجيا والأمن السيبراني، ومؤخرًا، بدأنا العمل على جزء التمثيل، موضحًا أن التمثيل كان آخر ما عملنا عليه، ودربنا الأطفال على الصوت والتعبير الجسدي والخيال والتخيل وتمرين التركيز، وطوال هذه الفترة تطور المشاركون بشكل كبير جدًا.

وحول فكرة مسرحية "فلوسك إيه"، قال: "تتناول التنمية المستدامة، والأطفال هم من كتبوا المسرحية بشكل كامل كنتاج مبادرة ابني أديبا، وفي هذا النص نناقش عائلتين، محافظة ومهملة، العائلة المحافظة تعمل على استغلال مخلفاتها ولا تهدر المياه أو الأكل، أما العائلة المهمة، فإنها على النقيض من ذلك تمامًا.. العائلة المحافظة تقول الحمد لله يا رب أنا فلوسي حلال والعائلة المهملة تقول ليه يارب ؟! هو أنا فلوسي حرام".