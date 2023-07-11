"القاهرة الإخبارية": مهرجان العلمين الجديدة الأكبر فى مصر والشرق الأوسط

كشفت قناة القاهرة الإخبارية عن المشاركين العرب المعلن عنهم في مهرجان العلمين الجديدة بدورته الأولى حتى الآن.

وقالت نورهان عجيزة، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من مدينة العلمين الجديدة، إن مصر على موعد في أقل من 48 ساعة لانطلاق المهرجان يوم الخميس المقبل الثالث عشر من يوليو الجاري.

وأكدت أن مهرجان العلمين الجديدة بدورته الأولى هو الأكبر والأحدث في البرنامج الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، مشيرة إلى أن المهرجان يبشر بمهرجان عالمي وكرنفال ترفيهي مختلف، وموسم صيف حيوي وسياحة شاطئية ممتعة لجميع زوار مدينة العلمين الجديدة.

وأشارت إلى أنه تم الإعلان عن مشاركة نجوم الوطن العربي في الحفلات الغنائية المقرر انعقادها في المهرجان حتى الآن، والتي تتضمن كلًا من: "الفنان تامر حسني، وراغب علامة، ونانسي عجرم"، كما بدأ حجز تذاكر تلك الحفلات الغنائية بالفعل.

وسيضم مهرجان العلمين الترفيهي العديد من الفعاليات الرياضية والفنية، ويستوعب أكثر من مليون زائر، فيما يحيي النجم المصري تامر حسني أول حفل يوم 21 يوليو، بالإضافة إلى فعاليات رياضية وترفيهية لكل الأعمار.

وتضم مدينة العلمين أكبر ممشى سياحي في العالم وطوله 14 كم، بالإضافة إلى المركز التجاري الذي يضم أكثر من 350 علامة تجارية وكافيهات وملاهي لجميع الأعمار.