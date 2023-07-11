مقررة لجنة السكان بالحوار الوطني: التعداد السكاني في مصر تجاوز 105 ملايين مواطن

أكدت الدكتورة نيفين عبيد، مقررة لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، أن الدولة تواجه أزمة حقيقية فيما يخص الزيادة السكانية، بالتزامن مع اليوم العالمي للسكان.

وقالت “عبيد” خلال لقائها عبر القناة الأولى اليوم الثلاثاء، إن التعداد السكاني في مصر تجاوز 105 ملايين مواطن، وهذا لا يشمل الأطفال التي لا يتم تسجيلها رسميا عند الولادة بسبب مخالفات حالات الزواج المبكر.

وأشارت إلى أن متوسط الإنجاب لدى الأسر في المدينة 2.8 عدد إنجاب أو خصوبة «عدد الأطفال يتراوح بين طفلين إلى 3 أطفال، موضحة أن متوسط الإنجاب لدى الأسر في الريف يصل إلى 3.5 «أي حوالي من 3 إلى 4 أطفال.

وأكدت أن هذه الإشكالية التي يجب العمل عليها بشكل أكبر، إذ أنه يجب تكثيف الجهود المبذولة في المناطق التي تزداد فيها مرات الإنجاب، لافتة، أنه يجب العمل على الفئات التي تكسر حاجز 3.5 "أي تنجب أكثر من 3 أطفال".

كما أكدت أن الأطفال في المدن تكون عبئا على الأسر، إذ يفكرون في تعليمهم ومأكلهم وهكذا على عكس المواطنين في الريف الذين ينجبون أطفالا كثيرة باعتبارهم مصدر دخل لهم، وهذا الفكر مرتبط بارتفاع معدلات الفقر.