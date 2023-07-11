ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مقررة لجنة السكان بالحوار الوطني: التعداد السكاني في مصر تجاوز 105 ملايين مواطن

مواليد
مواليد

أكدت الدكتورة نيفين عبيد، مقررة لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، أن الدولة تواجه أزمة حقيقية فيما يخص الزيادة السكانية، بالتزامن مع اليوم العالمي للسكان.

وقالت “عبيد” خلال لقائها عبر القناة الأولى اليوم الثلاثاء، إن التعداد السكاني في مصر تجاوز 105 ملايين مواطن، وهذا لا يشمل الأطفال التي لا يتم تسجيلها رسميا عند الولادة بسبب مخالفات حالات الزواج المبكر.

وأشارت إلى أن متوسط الإنجاب لدى الأسر في المدينة 2.8 عدد إنجاب أو خصوبة «عدد الأطفال يتراوح بين طفلين إلى 3 أطفال، موضحة أن متوسط الإنجاب لدى الأسر في الريف يصل إلى 3.5 «أي حوالي من 3 إلى 4 أطفال.

وأكدت  أن هذه الإشكالية التي يجب العمل عليها بشكل أكبر، إذ أنه يجب تكثيف الجهود المبذولة في المناطق التي تزداد فيها مرات الإنجاب، لافتة، أنه يجب العمل على الفئات التي تكسر حاجز 3.5 "أي تنجب أكثر من 3 أطفال".

كما أكدت أن الأطفال في المدن تكون عبئا على الأسر، إذ يفكرون في تعليمهم ومأكلهم وهكذا على عكس المواطنين في الريف الذين ينجبون أطفالا كثيرة باعتبارهم مصدر دخل لهم، وهذا الفكر مرتبط بارتفاع معدلات الفقر.

مقررة لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني لحوار الوطني لزيادة السكانية مصر

الأكثر قراءة

الجثمان سبح عكس التيار.. كواليس انتشال "غريق كليوباترا" (صور)

"1000 يوم فى 1000 صورة" تبرز جهود ومراحل تطور مشروع الـ1.5 مليون فدان

"كان سكران".. السجن 3 سنوات لنجل مطرب قتل طفلا بالإسكندرية

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2023

أول تحرك من الزمالك لإنهاء قضية سبورتنج لشبونة وشيكابالا

"الدستور" ترصد لحظة انتشال طفل غرق بشاطئ بورسعيد (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أكاذيب الإخوان وبريطانيا.. من ثوابت التاريخ

القس رأفت رؤوف الجاولي

الصدق التام

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تطالب بتدويل الصراع وإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ