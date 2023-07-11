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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بالوادى الجديد

جريدة الدستور

أصيب 9 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة مفيض باريس في محافظة الوادي الجديد.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 9 مصابين في حادث مروري لمستشفى باريس المركزي وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بالمدخل الثاني لمفيض باريس بطريق باريس العوينات.

أسفر عن إصابة كل من محمود أحمد إبراهيم 33 سنة ومقيم أسيوط، حسين عامر عبد السلام 15 سنة، ومقيم أسيوط، محمد أحمد إبراهيم، 35 سنة، أحمد عبد السلام حسين 25 سنة، ومقيم أسيوط، محمد عبد السلام حسين 30 سنة، ومقيم أسيوط، حسام علي السيد 18 سنة، ومقيم أسيوط، حمدي موسي احمد 43 سنة، ومقيم بالوادي الجديد، أحمد حمدي موسي 12 سنة، ومقيم الوادي الجديد، أحمد موسي أحمد 35 سنة ومقيم الوادي الجديد.

وتم نقل المصابين لمستشفى باريس المركزي، وجار نقلهم لمستشفى الخارجة التخصصي لاستكمال العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حادث مرورى محافظة الوادي الجديد سيارة ربع نقل انقلاب حادث

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