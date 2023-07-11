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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ألفاريز وفلاهوفيتش بديلا هارى كين فى بايرن ميونخ

هاري كين
هاري كين

اختارت إدارة نادي بايرن ميونخ، مرشحين لخلافة هاري كين في هجوم الفريق، حال فشل صفقة التعاقد مع نجم السبيرز.
وتقدم نادي بايرن ميونخ الألماني بعرضين لتوتنهام هوتسبير من أجل الحصول على خدمات المهاجم الانجليزي هاري كين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن العرضين قوبلا بالرفض من إدارة السبيرز.
ووفقًا لما ذكرته مجلة "بيلد" الألمانية، فإن جوليان ألفاريز، مهاجم فريق مانشستر سيتي، أحد الأسماء المطروحة على طاولة مفاوضات مسئولي النادي في حالة فشل صفقة هاري كين.

وينتهي عقد ألفاريز مع مانشستر سيتي بحلول 30 يونيو 2028، ولكنه يعيش في ظل إرلينج هالاند، مما يجعل إدارة البايرن تراهن على اهتمالية التعاقد معه لمدة موسم على سبيل الإعارة.
وأشارت بيلد إلى أن دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، هو ثاني المرشحين في حالة فشل صفقة هاري كين، وقد يتقدم النادي بعرض لاستعارته بجانب إريك ماكسيم تشوبو موتينج.

بايرن ميونخ هاري كين توتنهام هوتسبير جوليان ألفاريز دوسان فلاهوفيتش

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