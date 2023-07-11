الطالبة بسمة شوقى رحلة شقاء توجت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية (فيديو)

قالت الطالبة بسمة شوقي، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الفني الصناعي بمجموع ٩٩٪، إنها كانت تتمنى الحصول على دعم لاستكمال مسيرتها التعليمية.

وأعربت بسمة عبر مداخلة هاتفية على قناة TeN، اليوم، أنه عند تلقيها خبر دعم التحالف الوطني لها كانت في غاية السعادة لتحقيق حلم جديد في حياتها.

النجاح يكون فى أى مكان وليس بالثانوية العامة فقط

وأضافت الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الفني، أنها بدأت تعمل بجانب دراستها منذ الصف الرابع الابتدائي، وعلى الرغم من مشقة الحياة فإنها كانت دائما من المتفوقين وأوائل الجمهورية، موضحة أنها قررت الالتحاق بالتعليم الفني لإثبات أن النجاح يكون في أي مكان وليس بالثانوية العامة فقط.

وأكدت الحاصلة على المركز الأول في التعليم الفني أنها تنوي الالتحاق بمعهد ثم كلية هندسة، متمنية الحصول على درجة الدكتوراه، لافتة إلى دور والدتها في نجاحها والتي كانت دائما دعما وسندا قويا لها.