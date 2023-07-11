طفرة رياضية بكفر الشيخ .. رفع كفاءة وتطوير ملاعب «الثمانين وعجلان والغنيمي»

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الإقليم يشهد تنفيذ أعمال وتطوير وإنشاءات جديدة بمراكز الشباب، منها مركز التنمية الشبابية، مشيراً إلى المركز يقع بجوار جامعة كفر الشيخ، والمنطقة اللوجستية، أيضا كوبري سخا العلوي، مسار العائلة المقدسة، إضافة لأعمال جارية في 13 مشروعا بين ملاعب ومقرات إدارية، وجاري العمل في مركزين بنسبة تنفيذ98%.



وأضاف المحافظ أنه جاري أعمال إنشائية ب"الثمانين وعجلان و الغنيمي" بالإضافة إلى إنشاء نادي الرياض بقرية الضبعة بتكلفة إجمالية 8 ملايين جنيه الملحق به ملعب قانونى بتكلفة 5 ملايين جنية.



وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه جارى وضع حالياً اللمسات الأخيرة بمراكز شباب الغنيمي وعجلان بقلين والثمانين بإدارة شباب الحامول، كل مبني مخطط أن يكون من دورين على مساحة 200م، عدا مركز شباب عجلان على مساحة 140 متر، والمبنى الجديد لنادي دسوق المكون من ستة طوابق، الطابق الأول والثاني عبارة عن مول تجاري و محلات تجارية "حق انتفاع لمدة 9 سنوات" والطابق الثالث والرابع والخامس صالات أنشطة متعددة الأغراض ومكاتب إدارية والطابق السادس نزل شباب بمبلغ وقدره 6 ملايين جنيه وملعب إكريليك بتكلفة 750 ألف جنيه ضمن الخطة الاستثمارية.





جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، قد تسلمت في الرابع والعشرين من فبراير الماضى قطعة أرض مساحتها خمسة أفدنة شرق مدينة كفر الشيخ بحى سخا لإقامة مركز التنمية الشبابية طبقا للقرار رقم 1582 بتخصيص مساحة 5.35 فدان بحي سخا والواردة ضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2021م بإزالة صفة النفع العام وإعادة تخصيص عدد من قطع الأراضي لإقامة المركز.