توفر 7500 فرصة عمل.. محطة بشتيل "إنجاز عمل 40 عاما" في 3 سنوات فقط

قال مصدرخاص في هيئة السكة الحديد، إن مشروع محطة قطارات بشتيل لم يقتصر خدمته فقط على الراحة التي تتوفر لجمهور الركاب وتفادي الزحام وتقليل التكدسات التي كانت تشهدها محطة رمسيس خاصة وقت الأعياد والمناسبات، لكنها تمتد إلى توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وصل إلى ما يقرب من 7500 فرص عمل وهو رقم ضخم، إلى جانب أنها وفرت ما يقرب من 50 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر ما بين الفنين والعمال، إلى جانب أنها ستوفر فرص عمل جديدة للشباب فور تشغيلها.

السكة الحديد: موقع محطة بشتيل استراتيجي وتوفر حياة كريمة للمواطنين

وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن اختيار موقع محطة بشتيل كان تحديا كبيرا لأنه يحتاج إلى أعمال ضخمة لإنجازها، ووضع في الاعتبار اختيار موقع يخدم المواطنين من خلال تكامل وسائل المواصلات، والموقع الذي تم اختياره للمحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة "سكك حديدية - الخط الثالث للمترو - مونوريل - أتوبيسات ترددية على الطريق الدائري"، لخدمة جمهور الركاب وتوفير حياة كريمة لهم من خلال تكامل وسائل المواصلات التي تسهل على الركاب الحركة ولا تشعرهم بالإزعاج، خاصة أنه مع قيام الدولة بإنشاء محور الفريق كمال عامر وإجراء تعديلات في محور 26 يوليو الجديد، وهو ما سيساهم في عدم خلق أى تكدسات وتسهيل الحركة بعد الخروج من المحطة دون الحاجة للذهاب لوسط البلد، بالإضافة إلى ذلك فسيتم الربط بمحطة المونوريل الجاري تنفيذها للربط مع محطة السكة الحديد لتتحول المنطقة إلى محطة تبادلية بين أكثر من وسيلة نقل "المونوريل والقطار والموقف الجارى تنفيذه".

وأوضح المصدر أنه ‏يوجد أيضا في محطة بشتيل نفقي سيارات، ونفق للمشاة للدخول والخروج ‏من محور الفريق كمال عامر، ‏ولربط جراج المحطة ‏بالمحور، ونفقي سيارات ‏باتجاه شارع السودان ونفق للمشاة ‏لربط الشارع بجراج المحطة.

وقال إن محطة بشتيل تعتبر إنجاز ضخم لأنه ما كان يجب تنفيذه من أكثر من 40 عاما تم تنفيذه فيما يقرب من 3 سنوات فقط، وهذا لم يحدث إلا من خلال دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات.