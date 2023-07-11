محمد صلاح يعود لتدريبات ليفربول استعدادًا للموسم الجديد

عاد اللاعب المصري المحترف محمد صلاح، لتدريبات ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

ويستعد ليفربول للموسم الجديد 2023-2024، بعدما أخفق في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، باحتلاله المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي.

وتواجد صلاح في مقر تدريبات ليفربول، اليوم، بعد عودته من الإجارية برفقة اللاعبين الدوليين الذين شاركوا في فترة التوقف الدولية بشهر يونيو.

ورحب لاعبو ليفربول والجهاز الفني، بـ “مو”، بحفاوة كبيرة، استعدادًا للموسم الجديد، وكان نادي ليفربول قد بدأ تدريباته مطلع الأسبوع الجاري، استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بدون لاعبيه الدوليين.