ضبط المتهمين بسرقة أسلاك مخزن هيئة حكومية في شبرا

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط المتهمين بسرقة الأسلاك الكهربائية من مخزن تابع لإحدى الهيئات الحكومية في شبرا.

وتبين ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة شبرا وبحوزتهما قطعتي لقمة فرامل قطار، مجهولة المصدر.



بمناقشتهما اعترفا بسرقتها من داخل مخازن خاصة بإحدى الهيئات الحكومية بأسلوب المغافلة، كما أقرا بسابقة قيامهما بسرقة مهمات من ذات المخزن بذات الأسلوب والتصرف فيها بالبيع لعميلهما سيئ النية، صاحب مخزن خردة كائن بمحافظة القليوبية، له معلومات جنائية.

وتم بإرشادهما ضبط الأخير، وبحوزته قطعتين لقمة فرامل قطار أخرتين) وبمواجهته بأقوال المتهمان أيدها وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.