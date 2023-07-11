كواليس الاعتداء على خفير خصوصى ووالده فى الشرقية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة التعدى على شخصين وإصابتهما، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بالشرقية.

تبلغ لمركز شرطة مشتول السوق، من أحد المستشفيات باستقبالها خفيرا خصوصيا، مُصابا بعيار نارى، ووالده عامل زراعى مُصاب بجرح قطعى بالرأس.

بالانتقال والفحص وبسؤال المصابين قررا بحدوث مشاجرة بينهما وبين 4 أشخاص لخلافات سابقة بينهم على حراسة قطعة أرض بدائرة المركز، قام خلالها الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من بندقية آلية كانت بحوزة أحدهم والتعدى عليهما بعصا خشبية، ما أدى لحدوث الإصابات.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة مديرية أمن الشرقية أمكن ضبط الطرف الثانى وبحوزة اثنين منهم بندقية آلية، خزينتين آليتين، عدد من الطلقات لذات العيار، 16 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 48 كيلوجراما، 9 لفافات لنبات الهيدرو وزنت 9 كيلوجرامات، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف اثنان منهم بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطهما والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.