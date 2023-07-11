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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يستعد للزمالك بـ4 مباريات.. ويرحب بالتحكيم المصرى

مران الأهلى
مران الأهلى

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الزمالك في القمة الـ26 المؤجلة من الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري، والتي ستحسم لقب الدوري، والمقرر لها مساء بعد غدٍ الخميس.
وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، قد منح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 48 ساعة، عقب الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، لالتقاط الانفاس ورفع الضغوط عن اللاعبين عقب الإقامة في معسكر مغلق قبل مباراتي الإسماعيلي وزعيم الثغر.
ويعقد كولر جلسة مع اللاعبين والجهاز المعاون من أجل التحضير لمباراة القمة الـ126 وعلاج الأخطاء التي ظهرت في آخر مباراتين للفريق رغم تحقيق الفوز. 
وكلف المدير الفني الجهاز المعاون والتونسي ياسين الميكاري محلل أداء الفيديو، بتجهيز تقريرعن آخر 4 مباريات للزمالك أمام المقاولون وفيوتشر وفاركو ولقاء القطبين الأخير.
ويرغب السويسري مارسيل كولر في الوقوف على أسلوب وخطة أوسوريو المدير الفني للزمالك من أجل بناء خطته وتشكيل الأهلي لخوض لقاء القمة بكل قوته الهجومية.
وكشف مصدر داخل أروقة القلعة الحمراء النقاب حول موقف إدارة الأهلي من إسناد اتحاد الكرة طاقم تحكيم مصريًا لإدارة القمة المرتقبة يوم الخميس باستاد القاهرة.
وأشار المصدر إلى أن إدارة النادي رفضت الضغوط التي يمارسها مسئولو الزمالك على الطاقم التحكيم الذي لم يعلن من قبل اتحاد الكرة وتهديدها بعدم خوض اللقاء. 
وأضاف أن إدارة الأهلي أعلنت أنها لن تعترض على اختيار أي طاقم تحكيم سواء محليًا أو أجنبيًا لكن في نفس الوقت لن تصمت أمام أي ضغوط يقوم بها المنافس على اتحاد الكرة وتوجيه اختيار حكام بعينهم وأنها تثق بشكل كبير في التحكيم أيًا كان شريطة العدالة.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد حقق لقب الدوري رسميًا عقب خسارة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الماضية.

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