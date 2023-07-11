ضبط تاجرى مخدرات بـ12 كيلو هيدرو فى شمال سيناء

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بشمال سيناء، وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة بمديرية أمن شمال سيناء قيام شخصين بالاتجار فى المواد المخدرة متخذين دائرة قسم شرطة رابع العريش بشمال سيناء مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، حال وجودهما بدائرة قسم شرطة رابع العريش وبحوزتهما «كمية لمخدر الحشيش، كمية لمخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتفى محمول».

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة بيع المواد المخدرة ، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.