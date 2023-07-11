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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان العلمين.. 5 وزارات تتعاون لإنجاح الحدث الترفيهى الأكبر

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

تعقد إدارة مهرجان العلمين الجديدة في الخامسة من مساء اليوم بنورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة مؤتمرا صحفيا عالميا من أجل الإعلان عن التفاصيل الكاملة للمهرجان الترفيهي الأضخم في الشرق الأوسط.

وتكشف إدارة مهرجان العلمين الجديد 2023 عن تفاصيل الحدث الترفيهي الذي  يقام في مدينة العلمين الجديدة في الفترة من 13 يوليو وحتى 26 أغسطس 2023، ويستضيف العديد من الفعاليات من الموسيقى والفعاليات الترفيهية في أكبر ساحة ترفيهية في العلمين الجديدة إلى جانب العروض الدولية والفعاليات الرياضية.

 وزارات تتعاون لرعاية مهرجان العلمين الجديدة

وعلمت «الدستور» أن عددا من الوزارات المصرية انتهت خلال الساعات الماضية من جميع الترتيبات لإقامة مهرجان العلمين الجديدة.

وتتعاون 5 وزارات لإحداث تكامل لرعاية مهرجان العلمين الجديدة، وحدث خلال الأشهر الماضية وحتى الساعات الأخيرة تنسيق وتعاون لإنجاح الحدث الترفيهي الأكبر الذي  سيكون له عائد ترويجي سياحي وثقافي ورياضي وفني كبير.

وقالت مصادر إن الوزارات الخمس صاحبة التنسيق والرعاية في المهرجان هي: وزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة الطيران المدني ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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