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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يتفقد مشروعات تطوير محاور الطرق.. ومشروع منطقة الخدمات بمدينة القاهرة الجديدة

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات تطوير محاور الطرق بمدينة القاهرة الجديدة، وكذا مشروع منطقة الخدمات، المجاورة للمنطقة الصناعية، ومنطقتى "سكن مصر" و"دار مصر"، ورافقه المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، والمهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

وشدد الدكتور عاصم الجزار على أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات تطوير المحاور بمدينة القاهرة الجديدة وبأعلى جودة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير شبكة محاور شرق القاهرة، لتحقيق السيولة المرورية، وسهولة الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وربطها بالعمران القائم شرق القاهرة.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مشروعات تطوير محاور الطرق، حيث يجرى تطوير امتداد محور محمد نجيب، بطول حوالى 2 كم، بعدد 6 حارات مرورية لكل اتجاه، وبعرض 19 مترًا للاتجاه الواحد، وحارتى خدمة على جانبى الطريق، وكذا تطوير محور العبور، بطول 2.8 كم، بعدد 6 حارات مرورية لكل اتجاه، وبعرض 19 مترًا للاتجاه الواحد، والجزيرة الوسطى بعرض 2 متر، إضافة إلى تطوير محور الجزيرة، بطول 2.6 كم، بعدد 6 حارات مرورية لكل اتجاه، وعرض الاتجاه 19 مترًا، والجزيرة الوسطى بعرض 2 متر.

كما تفقد وزير الإسكان ومرافقوه منطقة الخدمات الجارى تنفيذها على مساحة 130 فدانًا، وتضم معارض، ومخازن، ومنطقة لوجستية، ومنشآت إدارية وتجارية، وتخدم المنطقة الصناعية، ومنطقتى "سكن مصر"، و"دار مصر"، وذلك للتأكد من مدى مطابقتها المخططات المعتمدة للمنطقة.

 


 

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