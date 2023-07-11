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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مران الزمالك.. تأهيل عبدالله جمعة وتدريبات بدنية لشباب الفريق

الزمالك
الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وخاض عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة الأهلى المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج المخصص للاعب للتعافي من الإصابة التي يعاني منها اللاعب في العضلة الخلفية.

وعقب أداء اللاعب التدريبات التأهيلية داخل الملعب، قام بخوض جلسة علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، فقرة تدريبات إضافية لمجموعة اللاعبين الشباب، على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الأهلى المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت الفقرة الخاصة باللاعبين الشباب التي قادها أحمد مجدي المدرب المساعد، تنفيذهم لبعض الأمور الفنية استعدادا للفترة المقبلة.

وحرص أحمد مجدي على منح هذه المجموعة العديد من التعليمات الفنية الخاصة استعدادا للمواجهة المقبلة.

أبورجيلة استعداد استعدادا لمواجهة الأهلي الاهلى الانتصارات الثلاثي

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