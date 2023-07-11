ضبط 225 كجم لحوم وبسطرمة و45 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في البحيرة

أكدت نهال بلبع نائبة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الإنساني، وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من يسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، بالتنسيق مع الطب البيطري بحملات تموينية مكثفة في مراكز كوم حمادة وإيتاي البارود ودمنهور وإدكو.

وأسفرت تلك الحملة، التي شارك فيها الدكتور عادل رضوان، مدير مجزر كوم حمادة، والدكتور عادل حماد، مدير مجزر قرية الطود، عن ضبط 45 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية و2 كجم بانية غير صالحة للاستهلاك الإنساني، وكمية كبيرة من أسماك الماكريل غير صالحة للاستهلاك الإنساني.

كما تم تحرير محضر إدارة مخبز سياحي بدون ترخيص و4 محاضر عرض للبيع لحوم مكشوفة مما يعرضها للتلوث و5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

كما قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة بتنفيذ حملة مماثلة في مركز أدكو، تم ضبط أحد المقاهي التي تستخدم اسطوانات غاز منزلية بالمخالفة للقانون، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لنشاطات تجارية مختلفة، ومحل بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وتمكنت الحملة في إيتاي البارود من ضبط 3 مخابز لتصرفهم في 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم، كما تم تحرير 20 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وبمركز دمنهور تم ضبط 225 كجم لحوم وبسطرمة غير صالحة للاستهلاك الإنساني في مخزن لتجهيز الأطعمة الخاصة بأحد المطاعم.

تم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.