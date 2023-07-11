محمد رياض: أحمد فؤاد سليم أحد فرسان المسرح القومي ومن المخضرمين

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، في حفل افتتاح دورته السادسة عشرة، الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، تقديرا لمشواره الفني بشكل عام، والمسرحي بشكل خاص.

وقال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، إن الفنان أحمد فؤاد سليم من فناني المسرح الراسخين، وأحد فرسان المسرح القومي بأعماله التي قدمها على خشبة هذا المسرح العريق، وهو من الذين أضافوا للمسرح المصري الكثير، ومن الممثلين المخضرمين في هذا المجال، وله سنوات طويلة من العطاء المسرحي، لذلك يستحق التكريم.

معلومات عن أحمد فؤاد سليم

ولد الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، في 6 فبراير عام 1947، لأسرة من محافظة الشرقية، درس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مشواره الفني بمسرحية "الصعايدة وصلوا" عام 1989 للمخرج الراحل السيد راضي.

وشارك أحمد فؤاد سليم، فى عدد كبير من المسرحيات ومنها: عرابي زعيم الفلاحين، قصة الموت، السبنسة، الآخر، رجال الله، الزير سالم، بيت في الهوا، دستور يا أسيادنا، منمنمات تاريخية، الملك لير، المحاكمة، أهلا رمضان، والوصية، والتي كانت اخر أعماله المسرحية على خشبة المسرح القومي2020، وتعامل مع عدد كبير من المخرجين منهم: طارق الدويري، أحمد عبد الحليم، نضال الأشقر، جلال الشرقاوي، سمير العصفوري، عبد الرحيم إبراهيم، عبد الغفار عوده، وخالد جلال، وتخطى رصيد أعمال الفنان أحمد فؤاد سليم على مستوى المسرح والسينما والدراما التليفزيونية الـ 160 عملا فنيا.

آخر أعمال الفنان أحمد فؤاد سليم

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد فؤاد سليم، مشاركته بالتعليق الصوتي في مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش، وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.

وكان صناع مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوي الذي يجسد شخصية الشافعي، وجهوا خلال الحلقة الأخيرة شكرا خاصا للفنان أحمد فؤاد سليم على تعليقه الصوتي بالمسلسل.