رئيس بعثة المنتخب الوطنى لتنس الطاولة يكشف تفاصيل تصدر مصر المركز الأول بإفريقيا

كشف الكابتن محمود لاشين، رئيس بعثة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، تفاصيل تصدر مصر المركز الأول في البطولة الإفريقية لتنس الطاولة للناشئين.

وقال "لاشين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء: "التحديات بدأت منذ توقيت البطولة، إذ أننا سافرنا ثان أيام العيد، وكان هناك لاعبون لديهم اختبارات الثانوية العامة أثناء البطولة، وواجهنا الصعوبات في مراحل مبكرة للغاية".

وأضاف رئيس بعثة المنتخب الوطني لتنس الطاولة أن أصغر لاعبة مشاركة في البطولة الإفريقية لتنس الطاولة على مستوى الناشئين تبلغ 12 عامًا وتُدعى خديجة، بينما أكبر لاعبة في البطولة تسمى فريدة بعمر 19 سنة في المنتخب.

وتابع: اللاعبة خديجة حصلت على ميدالية ذهبية فرقة بنات 15 عامًا، مشيرًا إلى أن المنتخب حصد ميداليات ذهبية فوق 15 عامًا و19 عامًا وزوجي وغيرهم، مؤكدًا: البنات بالمنتخب مكتسحات النتائج كلها، موضحًا: التنس الطاولة تعتبر من أكثر الرياضات الشعبية على مستوى العالم وليس في مصر فقط.

وأشار إلى أن رياضة تنس الطاولة تعد ثان أكبر اتحاد دولي بعد كرة القدم، فضلاً عن كونها رياضة سهلة اللعب عى مستوى الممارسة، فلا تحتاج لمجهود أو مساحات كبيرة، موضحًا أنها رياصة صعبة على مستوى المحترفين كونها مكلفة للغاية، لكي يصبح اللاعب بطلًا مصريًا أو قارئًا أو عالميًا، إذ أنها تحتاج لمجهود وإعداد وأموال كبيرة.