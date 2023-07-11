مصرع شخص وإصابة 14 إثر حادث انقلاب سيارة فى الفيوم

لقى شخص مصرعه، وأصيب 14 آخرون بينهم 2 في حالة حرجة وإصابة 12 بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة "سوزوكي"، بطريق "القاهرة- الفيوم" بعد البويات باتجاه الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة على السيارة حتى انقلبت بهم، مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 14 آخرين.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق "القاهرة- الفيوم" بعد البوابات باتجاه الفيوم، مما تسبب في مصرع شخص وإصابة 14 آخرين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ مصرع شخصًا متأثرًا بإصابته بعدة إصابات ومضاعفات، فضلًا عن إصابة 14 آخرين بإصابات تراوحت بين متوسطة وبسيطة ووجود 2 بحالة حرجة، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بمشرحة مستشفى التأمين الصحي، تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل 2 من المصابين لخطورة حالتهم إلى نفس المستشفى، ونقل باقى المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى طامية المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.



وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بالدفن وتسليم جثمان المتوفي لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير عقب إنهاء كل الإجراءات القانونية.