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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 700 حالة إشغال طريق مخالف في 3 مراكز بالبحيرة

الحملة
الحملة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن رفع  700 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك  عبارة عن 500 حالة بدمنهور،  70حاله بأبوحمص، 130 حالة بالدلنجات.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين والحفاظ على الانضباط بالشارع.

3 حالات تعد استرداد اتخاذ كافة الإجراءات ئيس عبد الفتاح السيسي الدكتورة نهال بلبع الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الحركة المرورية

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