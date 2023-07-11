مأساة "شقة فيصل".. فرحة الاستعداد للمصيف تتحول إلى مأتم

كارثة شهدتها منطقة الطوابق بفيصل في محافظة الجيزة، عندما نشبت النيران في شقة سكنية والتهمت محتوياتها وحصدت أرواح سكانها، وتم تشييع جثامين الضحايا وسط حالة حزن كبيرة سيطرت على جيران الضحايا.

ساعات رعب

في تمام الساعة الثانية ظهرًا من أمس الإثنين، كانت آسرة على موعد مع القدر أن يشاء أن يكن لنهايتهم ترتيبات آخرى بدلا من قضاء الإجازة على البحر للتمتع، أن يعيشا ما يقرب من ساعة وسط النيران المندلعة حولهم.

المتوفيين في الحادث

أسفر الحادث عن مصرع السيد إسماعيل 46 سنة، وزوجته إيمان خلف 39 سنة، وأبنائهم فرح 7 سنوات، وياسين 4 سنوات، متأثرين بإصابتهم باختناق جراء الأدخنة المتصاعدة من الحريق، كما أصيب جراء الحادث أبنائهم محمد 19 سنة، وكارما 4 سنوات.

معاينة الشقة ومناظرة الجثث

وجاء في معاينة مسرح الجريمة، أن النيران اندلعت بسبب ماس كهربائي في التكييف واشتعلت النيران في الصالة في شقة سكنية بالدور الثالث في برج سكني مكون 12 في شارع الصفا والمروة، ونتج عنها اختناق الضحايا وعدم تمكنهم من النجاة فأصيبوا بحروق في جسمهم قد تصل للتفحم، قبل تدخل قوات الحماية المدنية لتنقل الجثث والمصابين لمستشفى الهرم العام.

الشهود يروون كواليس الحادث

وقال شهود عيان، إن صاحب الشقة السيد إسماعيل، في منتصف الأربعينات، وكان رجل ذو سمعة طيبة هو وأسرته ويقنط في المنطقة منذ زواجه ولم تحدث بينه وبين الجيران أي مشكلة وكانوا يعلمون يوم الواقعة أنهم يستعدون للسفر للمصيف لقضاء الأجازة ولكن للقدر ترتيبات آخرى.

ولفتوا إلى أنهم شاهدوا دخان كثيف فهرعوا إلى المنزل عقب إخطار النجدة وحاولوا نجدتهم لكن النيران كانت أسرع منهم والتهمت المنزل وتوفيا الأب والأم، ولكن الأطفال الأربعة تم نقلهم للمستشفى ليتوفا أثنين ويعالج الآخرين حاليًا.

تفاصيل البلاغ

تلقت الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا أمس الإثنين من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل من برج سكني بشارع أبوجمال البنا في منطقة الطوابق المتفرع من شارع فيصل.

انتقل ضباط المباحث والحماية المدنية بصحبة 3 سيارات إطفاء، تم محاصرة النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

وتبين إصابة العائلة بحروق واختناق وبنقلهم للمستشفى توفى أربعة وأصيب أثنين، وتحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

