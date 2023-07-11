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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

محاضرون في الأسبوع الدعوي بالحسين: الهجرة نموذج راق لبناء الدولة القوية

فعاليات اليوم الثاني
فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الدعوي بالحسين

عُقدت فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الدعوي بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بمحافظة القاهرة بعنوان، "من دروس من الهجرة النبوية بناء الدولة وعوامل استقرارها"، وذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

وحاضر في فعاليات اليوم الثاني الدكتور رمضان حسان عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، والدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، وقدم له الدكتور أحمد القاضي المذيع بإذاعة القرآن الكريم، وكان فيه القارئ الشيخ فتحي خليف قارئًا، والمبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان مبتهلا، وبحضور الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، والدكتور منتصف محمود مدير عام الإدارات الفرعية، وجمع غفير من رواد المسجد.

- أسس بناء الدولة في المدينة المنورة

وفي كلمته أكد الدكتور رمضان حسان أن بناء النبي صلى الله عليه وسلم، للدولة في المدينة المنورة له كيفية وأسس قامت عليها الدولة، حيث كان الأساس الأول بناء المسجد فهو يعد رمزًا لتوثيق الصلة بين الخلق وخالقهم سبحانه وتعالى فكان أول عمل قام به النبي الكريم، أن بنى المسجد.

وأوضح عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، أن الأساس الثاني لبناء الدولة كان في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وجعل منهم إخوة في الله، وأصبحوا متعاونين على البر والتقوى، وأن الأساس الثالث المعاهدة التي عاهد فيها يهود، حيث شرط لهم وشرط عليهم، مبينا أن هذه المعاهدة أول وثيقة لحقوق الإنسان عرفتها البشرية. 

وفي كلمته أكد الدكتور أحمد حسين، أن الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة تكرست فيها معاني التخطيط بأرقى صوره وفق أحدث مدارسه في التخطيط الاستراتيجي، موضحًا أن الأخذ بالأسباب واعتماد التخطيط يعد منهجًا واعدًا، ومدرسة لن يعقبها إلا توفيق الله (سبحانه وتعالى)، فالتوكل مع الأخذ بالأسباب إعداد وعمل وتضحية، ونرى أثر ذلك في كافة تفاصيل الرحلة قال (سبحانه): "وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ"، وقال تعالى: “إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ”، مختتما حديثه بأن هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم وتاريخها مليء بالدروس العظيمة في الإدارة والتخطيط والإعداد تدفعنا إلى العمل والتفاني، للارتقاء بالمجتمعات والأمم.

وأطلقت وزارة الأوقاف،  فعاليات الأسبوع الثقافي في 27 محافظة في وقت واحد خلال الأسبوع الجاري، وذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، حيث أكدت أن الأسبوع الثقافي سينطلق بدءً من الأحد الموافق9 يوليو 2023، حتى الأربعاء المقبل، وستعقد المحاضرات عقب صلاة المغرب مباشرة، وبمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين، مؤكدةً أن المحاضرات التي ستعمم خلال الأسبوع الثقافي في محافظات الجمهورية هي “الهجرة بين الماضي والحاضر، من دروس الهجرة النبوية بناء الدولة وعدم استقرارها، ومخاطر الإدمان الإلكتروني على الأطفال، وآداب الجنائز وحقوقها".

 

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