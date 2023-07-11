سوليفان: "ناتو" سيعرض مسارًا لانضمام أوكرانيا لكن دون جدول زمنى

أكد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، الثلاثاء، أن حلف ناتو سيعرض مسارا لانضمام أوكرانيا لكن دون جدول زمني.

وقال مستشار الأمن القوي الأمريكي، إن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي غير مرتبط بضم السويد لناتو، مشيرًا إلى أن واشنطن تدعم طلب تركيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك وفق قناة "العربية".

وقال جيك سوليفان إن إدارة الرئيس جو بايدن تؤيد إرسال طائرات إف 16 إلى تركيا لكن بالتشاور مع الكونجرس.

وكشف مستشار الأمن القومي الأمريكي عن أن أعضاء حلف ناتو سيوافقون على مساعدات جديدة لأوكرانيا، كما سيرسل إشارات إيجابية بشأن ضمها للحلف.

وقال أمين عام ناتو في وقت سابق اليوم، إن أوكرانيا أصبحت أقرب لعضوية الحلف، ويجب أن ينعكس ذلك على قرارات القمة التي تعقد اليوم في ليتوانيا، مشددُا على أن قمة الحلف ستتخذ قرارات قوية لدعم أوكرانيا.