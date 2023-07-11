"المقاهى" ملاذ الآباء فى انتظار أبنائهم بمحيط لجان الثانوية: "بنتعب زى الأمهات"

مشهد معتاد أمام لجان مدارس الثانوية العامة، أمهات في انتظار أبنائهن حتى الخروج من اللجان والاطمئنان عليهم عقب الانتهاء من أداء الامتحان، في وقت رفض الآباء ترك الحصة كاملة لهن، طامعين في بعض من أبوتهم، وحرصوا على مشاركة أبنائهم تلك اللحظات وتقديم الدعم اللازم لهم.

كانت المقاهي مقصد الآباء على مدار أيام امتحانات الثانوية العامة، تواجدوا فيها لانتظار أبنائهم، ويقول محمود عبدالهادي، أحد أولياء الأمور المتواجدين بمحيط لجان مدرسة الوراق الإعدادية بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إنه منذ بداية امتحانات الثانوية العامة وهو يحرص على اصطحاب ابنه وانتظاره في الخارج بدلًا من والدته، مؤكدًا أن الأمر غير مقتصر على الأمهات فقط فهناك آباء يقومون بالدورين.

وأوضح صابر عبدالعزيز، أحد أولياء الأمور بمحيط ذات المدرسة، أنه قرر الحصول على إجازة في الامتحانين الأخيرين في الثانوية العامة ليكون داعمًا لابنته في محاولة الترفيه عنها وتقديم الدعم لها، مشيرًا إلى أنه يقوم بتوصيلها بالدراجة البخارية الخاصة به وهي أكثر الأشياء التي تحبها.

وأضاف كريم محمد، ولي أمر، أنه يأتي في كل امتحان بالثانوية العامة مع زوجته لبث روح الاطمئنان في نفس ابنته، لافتًا إلى أنه يعمل أعمالًا حرة ما يجعله متحكمًا في أوقات عمله.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولا بد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية، والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه، ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.

FB_IMG_1689058883680