اليوم.. مؤتمر صحفى عالمى لإعلان تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

تعقد إدارة مهرجان العلمين الجديدة 2023، في الخامسة من مساء اليوم بنورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا؛ للإعلان عن التفاصيل الكاملة للمهرجان الترفيهي الأضخم في الشرق الأوسط.

وتكشف إدارة مهرجان العلمين الجديد 2023 عن تفاصيل الحدث الترفيهي الذي يقام في مدينة العلمين الجديدة في الفترة من 13 يوليو وحتى 26 أغسطس 2023، ويستضيف العديد من الفعاليات من الموسيقى والفعاليات الترفيهية في أكبر ساحة ترفيهية في العلمين الجديدة إلى جانب العروض الدولية والفعاليات الرياضية التي تقام في منطقة الشاطئ والبحيرة، ومن المقرر أن يتواجد أعضاء إدارة المهرجان وأعضاء مجلس أمناء جوائز العلمين الجديدة، وسيتم الكشف عن عدد كبير من المفاجآت خلال المهرجان.

وفي تصريحات سابقة، عبّر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية وأحد أعضاء مجلس أمناء مهرجان العلمين، عن سعادته البالغة بإقامة مهرجان العلمين الجديدة بهذا الشكل، في الفترة من 13 يوليو حتى 26 أغسطس، بمشاركة عدد كبير من أهل الفن والرياضة في مصر والعالم، والذي يعد أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط.