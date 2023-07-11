ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. مؤتمر صحفى عالمى لإعلان تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

تعقد إدارة مهرجان العلمين الجديدة 2023، في الخامسة من مساء اليوم بنورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا؛ للإعلان عن التفاصيل الكاملة للمهرجان الترفيهي الأضخم في الشرق الأوسط.

وتكشف إدارة مهرجان العلمين الجديد 2023 عن تفاصيل الحدث الترفيهي الذي يقام في مدينة العلمين الجديدة في الفترة من 13 يوليو وحتى 26 أغسطس 2023، ويستضيف العديد من الفعاليات من الموسيقى والفعاليات الترفيهية في أكبر ساحة ترفيهية في العلمين الجديدة إلى جانب العروض الدولية والفعاليات الرياضية التي تقام في منطقة الشاطئ والبحيرة، ومن المقرر أن يتواجد أعضاء إدارة المهرجان وأعضاء مجلس أمناء جوائز العلمين الجديدة، وسيتم الكشف عن عدد كبير من المفاجآت خلال المهرجان.

وفي تصريحات سابقة، عبّر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية وأحد أعضاء مجلس أمناء مهرجان العلمين، عن سعادته البالغة بإقامة مهرجان العلمين الجديدة بهذا الشكل، في الفترة من 13 يوليو حتى 26 أغسطس، بمشاركة عدد كبير من أهل الفن والرياضة في مصر والعالم، والذي يعد أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط.

إدارة المهرجان الرياضة في مصر العلمين الجديدة 2023 الفنان مصطفى كامل تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023

الأكثر قراءة

برلمانى يحصل على موافقة بإنشاء مستشفى عام بالعمرانية وهدم مبنى "صدر الجيزة" وإعادة بنائه

بدء تفتيش طلاب الثانوية العامة قبل دخول اللجان الامتحانية

"ما بقاش إلا القليل".. طلاب المرج يحتفلون بقرب انتهاء امتحانات الثانوية قبل الديناميكا

لجان الثانوية العامة تفتح أبوابها أمام الطلاب لأداء امتحان الديناميكا

ارتفاع الأمواج يعيق جهود انتشال "غريق كليوباترا".. و"فري دايف" لمواجهة خطر الصخور

اليوم.. المركزي يربط ودائع بمعدل ثابت بقيمة 75 مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟