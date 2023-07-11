إصابة 21 شخصًا بينهم 6 سودانيين فى حادث تصادم بأسوان

أصيب 21 شخصًا بينهم 6 سودانيين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق الشلال فى أسوان، صباح اليوم الثلاثاء، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق الشلال، وتحديدًا عند الطريق المتجه ناحية الشيخ أبوالحسن الشاذلى، مما أسفر عن إصابة 21 شخصًا بينهم 6 سودانيين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب وراءها.