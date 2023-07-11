الكاردينال بيتسابالا: كنيسة القدس تحمل دعوة عالميّة للحوار واللقاء

أعرب البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا، عن مفاجأته الكبيرة عندما أعلن البابا فرنسيس في كلمته خلال صلاة التبشير الملائكي، الأحد، أنه سيعيّن بطريرك القدس للاتين كاردينالًا، إلى جانب 20 من قادة الكنيسة الآخرين من مختلف أنحاء العالم.

و قال الكاردينال، في كلمته إلى أندريا تورنيلي، مدير تحرير إعلام الفاتيكان، إنّه يفسر قرار البابا فرنسيس بتعيينه كاردينالاً على أنه علامة على اهتمام كنيسة روما بالكنيسة الأم كنيسة القدس"، وسلط الضوء على دعوة كنيسته الخاصة لتعزيز الحوار والوحدة بين الكنائس.

وقال البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا، إنّ كنيسة القدس تحمل دعوة عالميّة للحوار واللقاء، ورسالة خاصة لدعوة جميع المسيحيين وغير المسيحيين للقاء والمصالحة، وختم حديثه بالقول إنّه يعتقد أن قرار البابا فرنسيس يمثل دعوة لمواصلة هذا الطريق".

وكان قد أعلن البابا فرنسيس بأنّه سيكون هنالك كونسيستوار في 30 سبتمبر المقبل، قبيل بدء سينودس الأساقفة نهاية العام الجاري، وينحدر الأساقفة المعينون من جميع أنحاء العالم.

ومن بين هؤلاء الأساقفة المعيّنين، رؤساء الدوائر الفاتيكانيّة: رئيس دائرة عقيدة الإيمان المطران فيكتور مانويل فيرنانديز، ورئيس دائرة الأساقفة المطران روبرت فرنسيس بريفوست، ورئيس دائرة الكنائس الشرقيّة المطران كلاوديو غوجيروتي، والأسقف بييرباتيستا بيتسابالا.