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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استطلاع: 47% من الأمريكيين يؤيدون خطط بادين الاقتصادية

جو بايدن
جو بايدن

أظهر استطلاع رأي أن 47% من الأمريكيين يؤيدون الخطط الاقتصادية الجديدة التي أعلن عنها بايدن مؤخرًا بالرغم من حالة التشاؤم العام إزاء الاقتصاد الأمريكي، وفقًا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وأوضحت المجلة، في تقرير، أنه تم إجراء استطلاع بين 1500 ناخب مؤهل في 6 يوليو 2023.

وأشار التقرير إلى أن حالة الاقتصاد الأمريكي كانت مصدر قلق كبيرًا لإدارة بايدن منذ أن تولى الرئيس منصبه، وانتقد خصومه السياسيون بشدة أجندته الاقتصادية، لا سيما طريقة تعامله مع التضخم. ومع ذلك، فقد حقق الرئيس نجاحات هناك.

ولفت إلى أن خطة الرئيس جو بايدن الاقتصادية التي ينتهجها والتي أطلق عليها اسم "بايدنوميكس"، وأعلن عنها خلال خطابه الأخير في شيكاغو الذي يحاول فيه حشد ناخبين جدد عبر إقناعهم بما حققته تلك السياسة؛ حيث يعد ملف الاقتصاد مصدر قلق لرئيس يسعى لإعادة انتخابه بناءً على قدرته على إحداث فرق إيجابي للاقتصاد الأمريكي وسط ارتفاع معدلات التضخم.

بينما سخر المحافظون من بايدنوميكس، حيث أظهر الاستطلاع أن 25% من الناخبين المؤهلين يؤيدون بقوة هدف بايدن "بناء اقتصاد من أسفل إلى أعلى ومن المنتصف إلى الخارج، وليس من أعلى إلى أسفل". 

وقال 22% آخرون إنهم أيدوا خطة الرئيس، أي ما مجموعه 47% لدعم ما يسمى بايدنوميكس.

وقال 23% من المستطلعين إنهم لا يؤيدونها ولا يعارضونها؛ 14٪ أجابوا بأنهم يعارضون بشدة أهداف بايدن، بينما قال 6% إنهم عارضوا ذلك، وأجاب 9% بـ"لا أعرف".

يذكر أن نتائج استطلاع رأي اخري كانت أظهرت تراجع شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث وافق 34% فقط من الأمريكيين على تعامله مع الاقتصاد وأداء إدارته.

إدارة بايدن ارتفاع معدلات التضخم استطلاع حديث الاقتصاد الأمريكي التضخم الخطط الاقتصادية

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