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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة شاب أسفل سلم عقار بالمقطم

جثة
جثة

يكثف رجال مباحث المقطم من جهودهم لحل لغز العثور علي جثة شاب أسفل سلم عقار بدائرة القسم.

وتستمع نيابة المقطم والخليفة الجزئية، إلى أقوال الشهود في واقعة العثور على جثة شاب أسفل سلم عقار، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن العاصمة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص إثر ادعاء سقوط من علو دائرة قسم المقطم.

ووجه اللواء محمد عبد الله مدير المباحث بسرعة فحص البلاغ، وتبين بالمعاينة والفحص أن الجثة لشخص يدعى "محمد.ع.م" يرتدي ملابسه كاملة وبها كسور متفرقة.

ونُقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن، وأخطر حكمدار العاصمة اللواء إيهاب عرفة بالواقعة.

ارتكاب إدارة شرطة النجدة أشار أقوال الشهود الـ أقوال اشرف الجندي

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