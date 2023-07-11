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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

100 مليون مشترك فى أقل من أسبوع.. كيف أصبح تطبيق "ثريدز" الأسرع نموًا فى التاريخ؟

تطبيق ثريدز
تطبيق ثريدز

قالت صحيفة "تورنتو ستار" الكندية، إن "ثريدز" التطبيق الأسرع نموًا في التاريخ، حيث وصل إلى 100 مليون مستخدم في 5 أيام، ويطيح بعرش"تشات جي بي تي" ويحطم الرقم القياسي الذي سجله برنامج الذكاء الاصطناعي الشهير.


ويتم وصف ثريدز كإصدار نصي من تطبيق Meta لمشاركة الصور Instagram الذي تقول الشركة إنه يوفر "مساحة جديدة ومنفصلة للتحديثات في الوقت الفعلي والمحادثات العامة".

 

ويُصنف التطبيق، الذي وصفه بعض خبراء التكنولوجيا بأنه "قاتل تويتر" محتمل ، بأنه نسخة نصية من تطبيق Meta لمشاركة الصور Instagram الذي تقول الشركة إنه يوفر "مساحة جديدة ومنفصلة للتحديثات في الوقت الفعلي والمحادثات العامة.

 

وفي غضون الساعات السبع الأولى من إطلاقها يوم الأربعاء الماضي ، كان لدى المواضيع 10 ملايين مستخدم ، وهو رقم نما إلى 30 مليونًا بحلول يوم الخميس ، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة مارك زوكربيرج.

وقال التقرير إن تطبيق ثريد  يواجه مشاكل قانونية وخصوصية محتملة، لكن منذ إطلاقه ، هدد تويتر باتخاذ إجراءات قانونية ضد ميتا.

وفي خطاب يوم الأربعاء الماضي إلى زوكربيرج، اتهم أليكس سبيرو، المحامي الذي يمثل تويتر، ميتا باستخدام الأسرار التجارية للتويتر والملكية الفكرية الأخرى بشكل غير قانوني من خلال توظيف موظفين سابقين في تويتر لإنشاء تطبيق "مقلد".

وعلى الرغم من إطلاق التطبيق في أكثر من 100 دولة ، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان؛ إلا أنه غير متوفر حاليًا في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم اليقين التنظيمي.

وبحسب ما ورد وصف التنفيذيون في شركة Meta منتجهم بأنه نسخة "تعمل بشكل سليم" لشبكة اجتماعية ، وهي ضربة واضحة على أداء ماسك الأخير.

ولا يزال عدد مستخدمي الخيوط يتخلف بشكل كبير عن Twitter، والذي يقدر أن لديه أكثر من 350 مليون مستخدم نشط شهريًا.

10 ملايين 100 مليون Instagram Twitter Meta

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