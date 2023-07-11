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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عبير نعمة تحيى جولة حفلات فى مصر بمهرجانى القلعة والموسيقى العربية بالأوبرا

عبير نعمة مع المايسترو
عبير نعمة مع المايسترو أحمد عويضة

تستعد المطربة اللبنانية عبير نعمة للعودة إلى مصر بجولة حفلات غنائية خلال موسم الصيف بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

وتطل عبير نعمة على جمهورها المصري عبر ثلاثة حفلات أوركسترالية مختلفة مع المايسترو أحمد عويضة، وأوركسترا سيني سمفوني،  بداية من مشاركتها في فعاليات مهرجان القلعة الموسيقي المقرر انطلاقه خلال شهر أغسطس المقبل.

وتكمل عبير جولتها المصرية بحفل ضخم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية خلال مطلع سبتمبر المقبل، في حين تختتم الرحلة الجماهيرية بمشاركتها لأول مرة في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، الذي يجمع نخبة من نجوم الطرب العرب في الأوبرا، والمقرر انطلاقه خلال شهر أكتوبر المقبل.

وتخطف عبير نعمة قلوب جمهورها المصري بتوليفة غنائية من أشهر أغنياتها بتوزيع موسيقي أوركسترالي، من بينها "وينك" و"ياترى" و"كل تقلي" إضافة لأغنيات "ودعت الليل" و"بصراحة" و"يا ليل الصب"، مع مزجها بإعادة إحياء مقتطفات من روائع الزمن الجميل مثل "امتى هتعرف" لأسمهان وأغنية "شط إسكندرية" لفيروز.

عبير نعمة مع المايسترو أحمد عويضة 
عبير نعمة مع المايسترو أحمد عويضة 
عبير نعمة مع المايسترو أحمد عويضة 
عبير نعمة مع المايسترو أحمد عويضة 
الأوبرا المصرية اللبنانية عبير نعمة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية المطربة اللبنانية عبير نعمة الموسيقى العربية بالأوبرا

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