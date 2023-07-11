لم يظهر جثمانه.. انتهاء البحث عن غريق كليوباترا واستكمال المحاولات غدًا

انتهت منذ قليل عمليات البحث عن غريق كليوباترا والذي لقى مصرعه مساء الأحد، وذلك عقب محاولات بحث مكثفة من قوات الإنقاذ النهري وغواصي الخير المتطوعين.

وقال الكابتن إبراهيم مارينا، أحد غواصي الخير المتطوعين، إن الجثمان لم يظهر حتى الساعة العاشرة والنصف مساء الإثنين، مشيرًا إلى أنه تم تمشيط سطح المياه ليلا عن طريق الكشافات.

وأوضح مارينا لـ "الدستور" أنه سوف يتم استكمال عمليات البحث عن الجثمان في صباح اليوم، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يطفو الجثمان على سطح المياه في الصباح الباكر بإذن الله.

وكان قد أوضح أن سبب تأخر ظهور جثمان غريق كليوباترا، هو حالة البحر المضطربة والتي تعرف باسم "الملتم الكبير" والذي يأتي كل عام في شهر يوليو.

وأشار إلى أن عمليات البحث بدأت منذ مساء الأحد عقب تلقي البلاغ بغرق الشاب، وتواجدت فرق غواصي الخير أمس بعدد 12 غواصًا، واليوم 8 غواصين بجانب رجال الإنقاذ النهري، مؤكدًا أن البحث استمر لمدة 24 ساعة رغم شدة التيار وارتفاع الأمواج، وصعوبة الرؤية.

وكان قد لقى شاب في العقد الثالث، مصرعه غرقًا، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهري، لموقع البلاغ فور الإبلاغ عن حالة غرق بمنطقة كليوباترا شرق الإسكندرية، بالفحص تبين غرق شاب يدعى محمد عماد دخيل، 25 سنة، غرق أمام فندق الحرم عند نفق كليوباترا، وكثفت قوات الإنقاذ النهري وغواصي الخير المتطوعين البحث عن الجثمان.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، منذ أمس الأحد من اضطراب حالة البحر الأمس واليوم وارتفاع الأمواج، لتصل لأكثر من 3 أمتار، وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الحمراء التحذيرية على جميع شواطئ المدينة وتوخي الحذر واتباع عدة تعليمات وإجراءات.