ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لم يظهر جثمانه.. انتهاء البحث عن غريق كليوباترا واستكمال المحاولات غدًا

غريق كليوباترا
غريق كليوباترا

انتهت منذ قليل عمليات البحث عن غريق كليوباترا والذي لقى مصرعه مساء الأحد، وذلك عقب محاولات بحث مكثفة من قوات الإنقاذ النهري وغواصي الخير المتطوعين.

وقال الكابتن إبراهيم مارينا، أحد غواصي الخير المتطوعين، إن الجثمان لم  يظهر حتى الساعة العاشرة والنصف مساء الإثنين، مشيرًا إلى أنه تم تمشيط سطح المياه ليلا عن طريق الكشافات.

وأوضح مارينا لـ "الدستور" أنه سوف يتم استكمال عمليات البحث عن الجثمان في صباح اليوم، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يطفو الجثمان على سطح المياه في الصباح الباكر بإذن الله.

وكان قد أوضح أن سبب تأخر ظهور جثمان غريق كليوباترا،  هو حالة البحر المضطربة والتي تعرف باسم "الملتم الكبير" والذي يأتي كل عام في شهر يوليو.

وأشار إلى أن عمليات البحث بدأت منذ مساء الأحد عقب تلقي البلاغ بغرق الشاب، وتواجدت فرق غواصي الخير أمس بعدد 12 غواصًا، واليوم 8 غواصين بجانب رجال الإنقاذ النهري، مؤكدًا أن البحث استمر لمدة 24 ساعة رغم شدة التيار وارتفاع الأمواج، وصعوبة الرؤية.

وكان قد لقى شاب في العقد الثالث، مصرعه غرقًا، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهري، لموقع البلاغ فور الإبلاغ عن حالة غرق بمنطقة كليوباترا شرق الإسكندرية، بالفحص تبين غرق شاب يدعى محمد عماد دخيل، 25 سنة، غرق أمام فندق الحرم عند نفق كليوباترا، وكثفت قوات الإنقاذ النهري وغواصي الخير المتطوعين البحث عن الجثمان.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، منذ أمس الأحد من اضطراب حالة البحر الأمس واليوم وارتفاع الأمواج، لتصل لأكثر من 3 أمتار، وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الحمراء التحذيرية على جميع شواطئ المدينة وتوخي الحذر واتباع عدة تعليمات وإجراءات.

لم يظهر جثمانه انتهاء البحث غريق كليوباترا استكمال المحاولات غد ا غواصين الخير المتطوعين

الأكثر قراءة

"حملت فى الخطوبة".. تفاصيل إلقاء شاب وفتاة مولودهما من "السطوح" بالأميرية

علاقات جنسية وتربية مشبوهة.. القصة الكاملة لجريمة البلوجر هبة السيد ونجلها

الأكثر بحثًا.. "الدستور" يتتبع حقيقة صورة إمام عاشور بقميص الأهلي (بيانات)

بعد عضة الأسد.. مادلين طبر: «حضن لن يتكرر في حياتي»

تهديد وتحكم.. "التليفون" يكتب نهاية حياة طالبة الحقوق بجامعة المنصورة

حقيقة وفاة الفنانة حورية فرغلي بعد عملية استئصال الرحم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟