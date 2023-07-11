تفاصيل شروط وأسعار تذاكر حفل ترافيس سكوت أمام الأهرامات

أثار المغني العالمي ترافيس سكوت ضجة واسعة خلال الساعات الماضية بعدما أعلن عن حفله في مصر، أمام الاهرامات، و طرحه ألبومه الجديد "UTOPIA" في حفل يقام يوم 28 يوليو المقبل.

ونفذت تذاكر حفل "سكوتت" فور طرحها والاعلان عنها، والتي انقسمت أسعارها إلى فئتين الأولى "VIP Golden Circle" ووصل سعرها إلى 6500 جنيه مصري، أما الفئة الثانية "Premium" وصل سعرها إلى 4 آلاف جنيه مصري، مع نفاذ تذاكر VIP.

ووضع القائمون على الحفل شروط لحضور حفله المقام أمام الاهرامات يوم 28 يوليو الجاري، وهو منع دخول من هم أقل من 16 عاما، كما تمنع كاميرات التصوير، والحقائب كبيرة الحجم.

جدير بالذكر أن النجم العالمي ترافيس سكوت هو مؤدي راب أمريكي الجنسية ولد في أبريل 1991، تم ترشيحه لثمان جوائز جرامي وفاز بجائزة جرامي اللاتينية، وبجائزة بيلبورد الموسيقية.

وذاع صيته عام 2013 عندما بعدما طرح أول مشروع كامل، وكان ألبومه الثاني في ترتيب بيلبورد 200، وبدأ في 2018 في طرح الأغاني المنفردة، وكان عام 2020 سعيد عليه، حيث حجز بثلاث أغاني له المراكز الأولى في قائمة هوت 100.