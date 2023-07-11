إدارة المصايف تكشف تفاصيل غلق جميع شواطئ الإسكندرية وتوجه رسالة للمصطافين

أكد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إغلاق جميع شواطئ الإسكندرية، بسبب سرعة الرياح التي وصلت لـ52 عقدة في الدقيقة، وارتفاع الأمواج الذي تراوح بين 2.5 لـ4 أمتار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، أنه يتم إغلاق جميع الشواطئ بداية من أبو قير، حتى الساحل الشمالي.

وناشد المصطافين، بالالتزام بإغلاق الشوطئ، مردفا: "حياة المواطنين وسلامتهم أهم من أي شيء آخر، وننتظر تقارير هيئة الأرصاد، نتمنى عودة الأجواء لطبيعتها، وأوجه رسالة للمصطافين في الإسكندرية بضرورة الالتزام بالتعليمات وتوجيهات المنقذين، البحر مالوش كبير".