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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: 500 فرصة عمل جديدة للشباب.. براتب 4000 جنيه

فرصة عمل
فرصة عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 500 فرصة عمل جديدة للشباب من 20 إلى 38 سنة، وذلك بإحدى شركات الاستثمار بمدينة نصر، وبراتب يتراوح من 3500 إلى 4000 جنيه.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 400 عضو فريق، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط.

كما تحتاج الشركة، 50 عامل مخازن، و50 عامل إنتاج، وذلك من الجنسين.

وتتميز فرص العمل المتاحة بالشركة، بتوفير تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وبدل انتقالات.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 60 شارع عبد الله العربي، الحي السابع، مدينة نصر، أو الاتصال على 01140441456.

وزارة العمل فرصة عمل شركات الاستثمار راهب

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