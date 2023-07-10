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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد تزف بشرى للمصطافين وتكشف موعد هدوء أمواج البحر

أمواج البحر
أمواج البحر

زف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بشرى سارة للمصطافين، كاشفا عن موعد هدوء أمواج البحر.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، إن ارتفاعات الأمواج وصلت لـ 4 أمتار، وبداية من الغد حالة البحر  ستكون في ارتفاع معتدل من 1.5 م لـ 2 متر.

ولفت إلى أن  وصول ارتفاعات الأمواج لمترين يمثل حالة حرجة،  ويترك القرار للجهاز المسئول، لأنها ممكن تكون نشطة في بعض الشواطيء، وتكون غير نشطة في شواطئ أخرى، وقد يتطلب إجراءات احترازية، مضيفًا:" اليوم نهاية ارتفاعات الأمواج لـ4 أمتار، وعودة الأجواء للاعتدال بداية من الغد".

وأشار إلى نشاط رياح على شواطئ الإسكندرية، اليوم حيث تتراوح سرعات الرياح بين 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 :4 أمتار.

الأرصاد المصطافين

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