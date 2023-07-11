"التموين" تكشف تفاصيل استبدل بطاقة التموين بكارت متعدد الأغراض

آثار منشور عبر عدد من الصفحات التابعة لبدالي التموين بالمحافظات حول اتجاه وزارة التموين والتجارة الداخلية لإلغاء بطاقة التموين الفترة المقبلة، والتي تخدم نحو 64 مليون مواطن، ويصرف من خلالها السلع التموينية والخبز المدعم، والتي تعتبر أحد أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

واعتبارا من شهر يوليو 2023، تبدأ وزارة التموين في إلغاء بطاقات الدعم بمحافظة بورسعيد، واستبدالها بأخرى تعرف باسم "الكارت الموحد"، والذي تم إصداره بالتعاون بين وزارة الاتصالات، وهيئة البريد، والذي سيصبح بديلا لبطاقات التموين في تقديم كافة الخدمات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد.

وقد كشف مصدر بالوزارة لموقع "الدستور" أنه سيتم الإعلان غدا عبر بيان رسمي من الوزارة عن تفاصيل الكارت الموحد.

وأكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لشئون نظم المعلومات والتوثيق، بدء تطبيق "الكارت الموحد" بمحافظة بورسعيد، خلال شهر يوليو الجاري، ليكون بديلا لبطاقات التموين، يقدم من خلاله كافة الخدمات التي تقدمها البطاقة التموينية.

وكشف "مدكور" تفاصيل "الكارت الموحد" المزمع إصداره بالتعاون بين وزارة الاتصالات وهيئة البريد، والمقرر بدء العمل به ببورسعيد كبداية وتجربة استرشادية، تمهيدا لتعميمها على باقي المحافظات الأخرى، بعد تقييمها وتجربتها.

وقال الدكتور عمرو مدكور، إن الكارت الموحد تم دراسته منذ فترة طويلة، ويعمل على تقديم حزمة كبيرة من الخدمات للمواطنين، والتي ستبدأ بتقدم خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد كمرحلة أولى، على أن يشمل تقديم باقي خدمات المواطن من صرف المعاشات، أو استخدامه في المواصلات، أو البنوك وغيرها من خدمات المدفوعات الإلكترونية.

وأكد " مدكور " أن كل مواطن يحصل على "الكارت الموحد " سيتطلب منه فتح حساب شخصي فى هيئة البريد، حيث أنه يحمل البيانات الأولية للمواطن، أهمها بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، موضحا أن الكارت مزود ببصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى صاحبها.

تأمين الكارت الموحد

وأوضح، أن "الكارت الموحد" يتمتع بدرجة عالية جدا من التأمين، حيث إنه مؤمن بواسطة إحدى الشركات للأمن السيبراني ضد الهجمات الرقمية والاختراق أو التزوير، وبالتالي يصعب تزويره أو اختراقه حفاظا على حقوق المواطن ووصول الدعم لمستحقيه.

وأكد أن "الكارت الموحد" متعدد الأغراض والخدمات، سيشمل كمرحلة أولى تقديم خدمات التموين، وسيكون بديلا للبطاقات التموينية، وتم تجربته في صرف الخبز المدعم والسلع التموينية، بالإضافة إلى تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد، وذلك كمرحلة أولى، تمهيدا لتطبيقه في كافة الخدمات الأخرى.

وأشار إلى أن أهم مميزات "الكارت الموحد" بالنسبة لخدمات التموين، بأنه يعتبر بديلا آمنا لبطاقات التموين، يمنع اختراقه أو تزويره، وبالتالي وقف عمليات سرقة الدعم التي قد تحدث حاليا من بعض التجار وأصحاب المخابز من أصحاب النفوس الضعيفة.

وقال "مدكور" إنه سيتم خلال أيام طرح نصف مليون كارت موحد بمحافظة بورسعيد، وسيكون جاهزا لتسليمه إلى المواطنين، لصرف السلع التموينية به اعتبارا من أول أغسطس مع إلغاء بطاقات التموين الخاصة بمواطني بورسعيد الحاملين لها، بعد استبدالها بالكارت الموحد، مؤكدا تعميمه على باقي المحافظات، حيث تم الانتهاء من فتح حوالي 500 ألف حساب للمواطنين بالبريد في بورسعيد جاهزة للتفعيل.

وأكد الدكتور عمرو مدكور أن الكارت الموحد يستهدف تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع إجراءات الحصول عليها، وتوجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي، موضحا أن سر تطبيق التجربة على بورسعيد بسبب الانتهاء من تطبيق التحول الرقمي بالمحافظة وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، ومختلف القطاعات بها.

وأشار "مدكور" إلى أنه بعد تجربة تقديم خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، سيضيف إليه جميع الخدمات الأخرى المقدمة من الدولة، أهمها استخدام الكارت الموحد لركوب جميع أنواع المواصلات، وكذلك استخدامه في صرف المعاشات وتكافل وكرامة، وخدمات البنوك، وغيرها من الخدمات.