غدًا.. مؤتمر صحفي لبطولة العالم الخماسي الحديث بالإسكندرية

يعقد الاتحاد المصري للخماسي الحديث، برئاسة شريف العريان، نائب رئيس الاتحاد الدولي مؤتمرا صحفيا في السادسة مساء غدٍ بمقر الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمنطقة أبو قير بالإسكندرية لإعلان تفاصيل استضافة بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 17 عاما المقامة على ملاعب الأكاديمية خلال الفترة من 10 إلى 17 يوليو الجاري.

يقام المؤتمر الصحفي بحضور كلا من: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء سامح الشربيني مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية نائبا عن قائد المنطقة والدكتور إسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والدكتور فتحي ندا نقيب الرياضيين وروبرت ستول عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث .

وتشهد بطولة العالم للشباب بالإسكندرية لأول مرة تطبيق الشكل الجديد للخماسي الحديث ، وهو النظام الذي سيتم تطبيقه بعد انتهاء أولمبياد باريس 2024 والذي يحتوى على مسابقة الموانع بدلًا من الفروسية بناء على طلب اللجنة الأولمبية الدولية بتغيير الفروسية من أجل استمرار اللعبة في البرنامج الأولمبي“.

وتشهد منافسات البطولة مشاركة 210 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 35 دولة بالإضافة الى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردا ، ويشمل برنامج البطولة منافسات فردي البنين وفردي البنات والتتابع والتتابع المختلط .

وينافس منتخب مصر فى البطولة بفريق مكون من 12 لاعبًا بواقع 6 لاعبين و6 لاعبات.

تضم قائمة اللاعبين كل من" اسامة مدحت ومحمد حاتم وطارق تامر وسيف وائل وعمر حسين وعلي ايهاب" فيما تضم قائمة اللاعبات الشابات كل من "فريدة ابو هاشم وساره عمرو وجنة وليد وريتاج علاء وعاليا محمود وكرمه هاني".

ونجح مجلس إدارة الاتحاد في قيادة اللعبة للعالمية وتحقيق نتائج مميزة في بطولات العالم الاخيرة.