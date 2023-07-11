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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ نفسى: المصيف لازم يكون كل 3 شهور لتحسين المناعة والصحة النفسية

المصيف
المصيف

تحدث الدكتور محمد حمودة، أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، عن فوائد الذهاب إلى المصيف وتأثيره على الصحة النفسية، مؤكدا أن السفر لا يجب أن يقتصر على فصل الصيف، وإنما يفضل السفر بشكل متكرر كل 3 شهور على الأكثر، ليفصل من ضغوط العمل، وهذا يعزز الصحة النفسية.

وأضاف “حمودة”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالى سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، الإثنين: "ضغوط العمل تجعل الجسم فى حالة توتر وقلق، الجسم يفرز هرمون  الكرتزون بسبب التوتر، وهو يضعف المناعة ويسبب الاكتئاب".

وأردف: "الإنسان يحتاج من يومين إلى 3 أيام كل 3 أشهر ليقلل ضغوط العمل".

وأوضح أن مجرد السفر يحسن المزاج، ويعزز المناعة، ونصح بضرورة التعرض لأشعة الشمس، لأن رقم واحد في العلاج غير الدوائي للاكتئاب، هو التعرض للشمس، كما أن فيتامين د لا يتكون إلا بالتعرض للشمس، ونقصه يسبب الاكتئاب، منوهًا أن الدول التي لا تشرق فيها الشمس تشهد أعلى نسبة انتحار.

 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

المصيف المناعة السفر

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