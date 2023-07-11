تقرير أمريكى: الهند تواجه أخطر الفيضانات القاتلة

سلطت شبكة سي إن إن الأمريكية، الضوء على الأمطار الغزيزة في الهند، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مميتة في شمال الهند في عطلة نهاية الأسبوع، حيث غمرت عاصمة البلاد بأمطار اليوم في يوليو منذ أكثر من 40 عامًا، وفقًا للسلطات والتقارير المحلية.

وتسببت الأمطار في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية ، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصًا ، معظمهم في ولاية هيماشال براديش الشمالية .

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية، إن نيودلهي تلقت 153 ملمًا (6 بوصات) من الأمطار ، مما يجعلها أكثر أيام يوليو رطوبة في المدينة منذ عام 1982.

وأصدرت الإدارة، تنبيهات حمراء تشير إلى أعلى مستوى تهديد لولايات هيماشال براديش وأوتارانتشال والبنجاب وهاريانا الشمالية، حيث تم إصدار تحذيرات من الانهيارات الأرضية في كل من أوتارانتشال وهيماشال براديش.

وطلب رئيس وزراء هيماشال براديش سوخفيندر سينج سوخو من السكان يوم الإثنين البقاء في منازلهم لمدة 24 ساعة القادمة.

وقال سوخو لشبكة CNN-News18: "أناشد الجميع البقاء بأمان والبقاء داخل منازلهم"، و "تم إغلاق المدارس والكليات أيضًا نظرًا لعدم وجود وسيلة للسفر".

كما أن جهود الإنقاذ جارية لمن وقعوا في الفيضانات في جميع أنحاء هيماشال براديش، وفي وقت مبكر من يوم الإثنين ، تم إنقاذ 27 شخصًا من فندق غمرته المياه في منطقة كولو بالقرب من نهر بيز.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد الأيام الخمسة المقبلة "هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدًا" في المناطق الشمالية من البنجاب وهاريانا وشانديجار ودلهي وراجستان وأوتار براديش ابتداءً من يوم الاثنين.

وأجبرت الأمطار الغزيرة على إغلاق المدارس في عدد من المناطق بما في ذلك أوتار براديش ونيودلهي.

وقال رئيس وزراء نيودلهي ، أرفيند كيجريوال ، إن القرار اتخذ "في ضوء الأمطار الغزيرة التي تضرب دلهي منذ اليومين الماضيين والتحذيرات من إدارة الأرصاد الجوية".

ونصحت المدارس في شانديجار بالبقاء مغلقة حتى يوم الثلاثاء، حيث قالت وزارة التعليم المحلية إن أولئك الذين يختارون البقاء مفتوحين يجب أن "يضمنوا السلامة".