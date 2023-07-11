للشباب حتى 35 سنة.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة العمل، عن توافر 130 فرصة عمل جديدة للشباب من 32 وحتى 35 سنة، وذلك بإحدى شركات الصناعات الغذائية، وبراتب 3250 جنيها.

وتتضمن فرص العمل المتاحة، 100 عضو فريق، و20 شيف شواية، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على مؤهل عالٍ أو متوسط.

كما تطلب الشركة 10 عامل نظافة، لا يشترط إجادة القراءة في المتقدم لتلك الوظيفة.

وتتميز فرص العمل المتاحة بالشركة، توفير تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، إجازات أسبوعينة، إجازات سنوية، وإقامة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 9 عمارات العبور، صلاح سالم، أعلى البنك الأهلي المصري، الدور العاشر، أو الاتصال على 01068872881، أو 01008660311، أو 01013392880، والتواصل مع المدير المسئول محمود العزازي.