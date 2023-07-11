ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

للشباب حتى 35 سنة.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة

وظائف
وظائف

أعلنت وزارة العمل، عن توافر 130 فرصة عمل جديدة للشباب من 32 وحتى 35 سنة، وذلك بإحدى شركات الصناعات الغذائية، وبراتب 3250 جنيها.

وتتضمن فرص العمل المتاحة، 100 عضو فريق، و20 شيف شواية،  على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على مؤهل عالٍ أو متوسط.
كما تطلب الشركة 10 عامل نظافة، لا يشترط إجادة القراءة في المتقدم لتلك الوظيفة.

وتتميز فرص العمل المتاحة بالشركة، توفير تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، إجازات أسبوعينة، إجازات سنوية، وإقامة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 9 عمارات العبور، صلاح سالم، أعلى البنك الأهلي المصري، الدور العاشر، أو الاتصال على 01068872881، أو 01008660311، أو 01013392880، والتواصل مع المدير المسئول محمود العزازي.

وزارة العمل فرصة عمل شركات الصناعات الغذائية راهب

الأكثر قراءة

عصام عمر نجم "بالطو" يكشف عن الصعوبات التى تعرض لها ببداية حياته

الكاتب الصحفى عبالحليم قنديل: معاملة أوكرانيا من قبل أمريكا كمعاملة اسرائيل

عمر الشريف فى حوار سابق: أبويا أصيب بالسكر بسبب رغبتى فى التمثيل

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل المؤتمر الصحفى لإعلان برنامج وفعاليات مهرجان العلمين الجديدة

السفير على الحفنى: مبادرة مصر تجاه السودان فرصة لوقف الصراع المسلح

تعرف على أهم القطع الأثرية بمتحف الإسكندرية القومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟