أمطار الغضب.. هيماشال الأكثر تضررًا في شمال الهند ووفاة أكثر من 37

سلطت صحيفة انديا توداي الهندية الضوء على الأمطار والفيضانات مع هطول أمطار غزيرة على ولايات شمال الهند ارتفع عدد القتلى الاثنين إلى 37 وسجلت ولاية هيماشال براديش الأكثر تضررا من جراء الرياح الموسمية، ما يصل إلى 72 حالة وفاة في الأسبوعين الماضيين.

ووفقاً لصحيفة انديا تواي، تنشط فرق الإنقاذ والإغاثة في المناطق المتضررة مع استمرار هطول الأمطار.

وأضافت الصحيفة أدت الأمطار المستمرة في شمال الهند إلى وقوع المزيد من الضحايا والدمار يوم الاثنين حيث فقد 37 شخصًا حياتهم في الانهيارات الأرضية وغيرها من الحوادث المرتبطة بالأمطار خلال اليومين الماضيين.

وكثفت فرق الجيش وNDRF جهودها لتعزيز عمليات الإغاثة والإنقاذ في المناطق المتضررة في دلهي وهاريانا والبنجاب وهيماشال براديش وأوتاراخاند، وعطلت الأمطار الغزيرة حياة السكان، حيث غمرت المياه العديد من البلدات والمدن في المياه العميقة مصحوبة بحوادث قطع المياه ، وانهيار المنازل والجسور ، والفيضانات ، واقتلاع الأشجار ، والصواعق.

في غضون ذلك، قام رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتقييم الوضع وأجرى محادثات مع رئيسي وزراء هيماشال براديش وأوتارانتشال، وقد أكد على تقديم المساعدة لكلتا الولايتين نيابة عن الحكومة المركزية.

وقال مكتب إدارة المشاريع، تحدثت إلى كبار الوزراء والمسؤولين، واستعرضت الوضع في أعقاب هطول الأمطار الغزيرة في أجزاء من الهند، حيث تعمل فرق الإدارات المحلية و NDRF و SDRF لضمان رفاهية المتضررين، حسبما افادت الصحيفة الهندية في تقرير لها .

وتحدث رئيس الوزراء ناريندا مودي إلى كبار الوزراء والمسؤولين وقام بتقييم الوضع في أعقاب هطول الأمطار الغزيرة في أجزاء من الهند، حيث تعمل الإدارات المحلية وفرق NDRF و SDRF لضمان رفاهية المتضررين.

وختم التقرير الهندي توقع مكتب الأرصاد المزيد من الأمطار في هيماشال براديش وأوتارانتشال والبنجاب وهاريانا وجامو وكشمير وراجستان ودلهي والمناطق المجاورة لها.