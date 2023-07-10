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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الحبس مع الشغل سنة لتاجر مواد مخدرة فى بورسعيد

المستشار جودت ميخائيل
المستشار جودت ميخائيل

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، السجن مع الشغل لمتهم بالإتجار بالمخدرات ببورسعيد.


وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 15 من شهر أكتوبر عام 2022، والمتهم فيها أحمد متولي محمد السيد شطا واسلام أحمد راضي محمد حسن، حيث حازا وأحرزا بقصد الإتجار نبات الحشيش والميثافيتامين والإاندازول والميتافيتامين، وأحرز المتهم الأول بقصد التعاطي جوهر الترامادول واقراص البنزوهكسول.


وشهد أحمد أبو بكر نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الضواحي بأنه بضبط المتهم الأول بإذن محرزا سيجارة اشتم رائحتها تشبه رائحه احترق جوهر الحشيش باستطلاع مصدرها تبين تدخين المتهم لها رفقة المتهم الثاني، ومحرزا 52 كيس لنبات الحشيش المخدر وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على ثلاث لفافات لجوهر الميثافيتامين المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبضبط وتفتيش المتهم الثاني عثر على 27 لفافة لجوهر الاندازول المخدر، وسبع أقراص للبنزوهيكسول المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول بمواجهته أقر إحرازها الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلتهم، والهاتف في الاتصال بالعملاء، والسيجارة للتعاطي.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي ان المضبوطات جميعها من المواد المخدرة المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات، وثبت بتقرير معمل السلام أن العينين الماخوذاتين من المتهم الأول ايجابية الترامادول والميثافيتامين والماخوذة من المتهم الثاني ايجابية الميثافيتامين المخدر.


وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة سنة واحدة وتغريمه 10 آلاف جنيها، عما أسند اليه ومصادرة المخدر المطبوط والزمته المصاريف الجنائية.

 

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