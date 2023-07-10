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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"القومي لحقوق الإنسان" يكرم أصحاب الأعمال الدرامية بمتحف الحضارة

القومي لحقوق الإنسان
القومي لحقوق الإنسان

نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان، حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2023 بالمتحف القومي للحضارة.

وحضر الحفل المستشار محمد شيرين فهمي والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب محمد عبدالعزيز والوزير محمد العرابي والنائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة والفنانين سميرة أحمد وجمال سليمان وجمال عبدالناصر والفنانة عايدة رياض والفنان دياب والإعلامى معتز الدمرداش.

وشهد الحفل، تكريم أصحاب الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان، بعد أن تم تقييم مسلسلات رمضان لهذا العام بواسطة لجنة متخصصة من النقاد والمخرجين والإعلاميين تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس.

 

حقوق الانسان جوائز الإنتاج القومي للحضارة مجلس النواب أصحاب الأعمال مسلسلات رمضان

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