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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

التعاون الأول مع نجله.. عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة "ياليل"

عمرو دياب ونجله عبدالله
عمرو دياب ونجله عبدالله

يستعد الهضبة عمرو دياب، يوم الخميس المقبل الموافق 13 يوليو، لطرح أولى أعماله الغنائية بالتعاون مع نجله عبد الله بعنوان “يا ليل”.

وكشف عمرو دياب عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلقة عن البرومو الدعائي لأغنية “يا ليل”.

وطرح عمرو دياب مساء أمس الأحد، أحدث أعماله الغنائية بعنوان “قولي اسمي” وتعاون الهضبة في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، والملحن محمد يحيى والموزع الموسيقي جلال الحمداوي ومهندس الصوت أمير محروس.

وطرح عمرو دياب في عيد الأضحى الماضي، أغنية بعنوان "خلص على قلبي" وهى من كلمات محمد البوغة ولحن محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، ميكساج وماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

ويستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيا ضخما يوم الجمعة المقبل الموافق 14 يوليو الجاري والمقرر اقامته في أحد القرى السياحية الشهيرة بمنطقة العلمين بالساحل الشمالي.

النجم عمرو دياب عمرو دياب يا ليل أغنية “يا ليل” انغامي

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