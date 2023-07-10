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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 6 سنوات لمتهميّن بتزوير أوراق سيارة فى الجيزة

حبس
حبس

قضت الدائرة 22 جنايات بولاق الدكرور، اليوم الإثنين، بالسجن 6 سنوات على متهميّن بتزوير محررات رسمية وشعار الجمهورية، والاستيلاء على مبلغ 350 ألف جنيه، عقب بيعهما سيارة مستآجرة من أحد الأشخاص بمحافظة سوهاج.

وجاء فى أمر إحالة القضية رقم 4416 جنايات جنوب الجيزة، أن المتهمين «رومانسى إيليا» و«سليم عيسى»، اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، فى تزوير محرر رسمى وهو سند الوكالة لسنة 2019، المنسوب صدوره لمكتب توثيق سوهاج، بأن اتفقا مع المجهول على ارتكاب الواقعة وأمداه بالبيانات اللازمة لتحريرها فاصطنع المجهول المستندات، على غرار الصحيح الصادر من تلك الجهة ومهرها ببصمات مقلدة لخاتم شعار الجمهورية الخاص بتلك الجهة وبتوقيع منسوب للمجنى عليه «محمد رفعت»، فتمت الجريمة على ذلك الاتفاق.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين استطاعا من خلال تزوير المحرر الرسمى بتقليد شعار الجمهورية، وتقليد التوقيعات، أن استعمال المحرر المزور وهو ملكية سيارة، بأن قدماه إلى المجنى عليه الثانى وهو «محمد صبحى»، وتوصلا إلى الاستيلاء على مبلغ مالى بالاوراق المملكة المجنى عليه الأول «سامح خطاب»، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بأن أوهما المجنى عليه الثانى «صبحى»، بملكية أحد المتهمين للسيارة التى قام ببيعها له بالمستند المزور.

ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة تبديد السيارة، المملوكة المجنى عليه «محمد رفعت»، واختلسها لنفسه أضرارا بمالكها.

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